Flamengo anuncia a contratação do técnico Tite com vínculo até o fim de 2024

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã.

A comissão técnica do novo comandante contará com os... pic.twitter.com/2InjKMkoKt

? Flamengo (@Flamengo) October 9, 2023

Responsável por comandar o Brasil nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, Tite chega ao Flamengo para substituir Jorge Sampaoli, demitido no mês passado. Mário Jorge, técnico do sub-20, ficou no comando do Rubro-Negro até a chegada do novo comandante.

O treinador de 62 anos vai assumir a equipe carioca na reta final do Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a quinta colocação, 11 pontos atrás do líder Botafogo. O rubro-negro não conquistou nenhum título na temporada e perdeu cinco finais em 2023.