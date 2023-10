Fernando Diniz fala sobre trabalho no Brasileiro até a decisão da Libertadores: "Vamos seguir focados"

O Fluminense foi derrotado pelo Botafogo, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Os tricolores não tiveram a reação mostrada na vitória, de virada, contra o Internacional, no Beira-Rio, quando conquistou a vaga na final da Libertadores, no meio de semana. Após o jogo, o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre como irá trabalhar a ansiedade para a decisão continental.

"Vamos tratar com muita simplicidade porque não tem mágica. Temos que continuar trabalhando do mesmo jeito. É a melhor maneira para chegar na final. Não tem nada específico. Se precisarmos poupar, vamos poupar. A ansiedade tem que ser do torcedor. Nós vamos seguir focados no dia a dia", disse.