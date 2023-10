Éverton Ribeiro elogia possível chegada de Tite no Flamengo: 'Entende muito'

Classificação e jogos Brasileirão

Éverton Ribeiro admitiu que o elenco conversa sobre a chance de Tite assumir o Flamengo.

"É difícil falar em empolgação porque não sabemos se ele vai fechar. A gente comenta porque é um grande treinador. Se vier, será bem-vindo e vai fazer um grande trabalho", declarou.

A diretoria do Flamengo quer confirmar Tite para que o treinador inicie seu trabalho já nesta terça-feira (10), quando o elenco rubro-negro se reapresenta. O comandante vai poder treinar com os jogadores visando a partida do dia 19 de outubro, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

