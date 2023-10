Em tom de desabafo, Abel responde críticas da torcida do Palmeiras: "Somos vítimas do próprio sucesso"

"Tem torcedores que amam o Palmeiras, mas têm outros que só amam ganhar. Desde o primeiro dia que cheguei aqui, disse que não ia prometer nada. Parece que hoje somos todos uma porcaria", acrescentou.

A entrevista coletiva do português abrangeu uma série de outros assuntos. Dois dos principais deles foram: planejamento para 2024 e análise do elenco atual. Abel disse que o Palmeiras é "vítima do próprio sucesso", mas admitiu que o plantel perdeu maturidade em relação ao anterior.

"Temos reuniões no fim e durante o ano para discutir quais as necessidades, minhas e do clube, porque o clube precisa realizar vendas. Então, nós vemos quais jogadores podem ser vendidos sem comprometer a parte esportiva. Mas nós perdemos maturidade, sim, nossa equipe perdeu peso", afirmou.

"Essa equipe tem sido muito assediada por outros clubes, eu e os jogadores, o ano todo. Isso pesa muito. Temos alguém dentro do clube que passa todas as informações para fora, portanto aquela blindagem que tínhamos no passado nós deixamos de ter. No final faremos a avaliação de quantos títulos apontamos e quantos ganhamos. Honestamente, hoje nós somos vítimas do sucesso que tivemos. Agora o treinador tem que aguentar as balas, a direção tem que aguentar as balas, os jogadores tem que aguentar as balas. Vou mudar. Temos que aguentar as críticas", concluiu.