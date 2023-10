Em preparação para o Pan-Americano, Seleção dispensa quatro jogadoras

A CBV anunciou nesta segunda-feira que quatro atletas convocadas para os treinamentos da Seleção Brasileira feminina visando a disputa do Pan-Americano de vôlei foram dispensadas. A equipe, que já havia selecionado apenas jogadores que atuam no Brasil, não poderá contar com Kisy, oposta do Minas, Kenya, levantadora que joga pelo Osasco, Júlia Kudiess, central do Minas, e a ponteira Maira Cipriano, do Osasco.

As jogadoras foram dispensadas a pedido de seus clubes. Com o início da Superliga marcado para o dia 7 de novembro, a disputa do Pan-Americano fará com que as atletas convocadas fiquem longe da preparação para a competição nacional.