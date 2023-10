Em meio à pausa por data Fifa, elenco do Palmeiras ganha três dias de folga; veja detalhes

Na última entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira disse que pedirá aos jogadores para que eles se desliguem do futebol nestes próximos dias. Ele vê o grupo cada vez mais pressionado pelos resultados recentes.

"Vou pedir aos jogadores para desligarem a ficha do futebol e desligarem os telefones, mas acho que é impossível. Nem com as minhas filhas eu consigo. Eu chego a tirar o cabo da internet, acordo no outro dia e vejo o cabo conectado de novo", comentou o treinador.

Justamente por esse motivo, o elenco alviverde ganhou alguns dias de folga para refrescar a cabeça antes de iniciar a preparação para o jogo contra o Galo. Após treinos na quinta, sexta e sábado, o elenco alviverde voltará a ter um dia livre no domingo.

O Palmeiras ocupa o quarto lugar da tabela, com 44 pontos, e vê a briga pelo título brasileiro cada vez mais longe. Atualmente, a 12 rodadas do término da competição, a distância para o líder Botafogo é de onze pontos.