Dorival revela pouca confiança dos atletas em primeira reunião no São Paulo e elege melhor jogo na Copa do Brasil

O São Paulo vive final de temporada de comemorações. Após a conquista do inédito título da Copa do Brasil, o Tricolor se recuperou no Campeonato Brasileiro ? ocupa a décima colocação, oito pontos acima do Z4 ? e apenas busca subir posições na tabela para receber mais na premiação final da competição.

O clima leve no clube e sentimento de confiança dos jogadores é bem diferente do encontrado pelo técnico Dorival Júnior em seu início de trabalho no time paulista. Em entrevista ao SporTV, o comandante revelou como foi a primeira reunião no CT da Barra Funda e afirmou que percebeu os atletas desconfiarem dele quando disse que chegariam a uma final ainda este ano.

"O dia que eu cheguei no São Paulo, na minha primeira reunião quando disse para se prepararem porque iam disputar uma final ainda esse ano, percebi que um olhou para o outro e pensaram: 'contratamos um louco, não um treinador', as caras deles diziam isso. Mas eu confiava muito, confio muito no meu trabalho, da minha comissão, em tudo que poderíamos fazer com o São Paulo que eu vi atuando na temporada anterior contra o próprio Flamengo", disse.