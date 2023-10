Dorival afirma que Calleri está na Argentina para fazer exames e vê Tite como o "melhor treinador do país"

Dorival Júnior também falou sobre a movimentação de mercado do seu último time, o Flamengo. O Rubro-Negro acertou a contratação do técnico Tite, que volta a trabalhar com clubes após seis anos à frente da Seleção Brasileira. O comandante do São Paulo elogiou o futuro adversário e o elegeu como o melhor treinador do país.

"O Tite é um dos profissionais mais preparados, não só do país como do mundo. É uma pena não ter alcançado o maior sucesso na Seleção, sei que é um torneio e de repente você acaba tendo um desencaixe do que pensa, mas é um profissional de altíssimo nível. Não tenho dúvidas que é o melhor treinador país. Terá material suficiente para poder montar uma grande equipe, como é o time do Flamengo, conheço os jogadores que o clube tem nesse momento", opinou.

Dorival vê renovação com Lucas como "primeira grande contratação" para 2024

Por fim, Dorival comentou sobre a renovação do atacante Lucas Moura. Apesar do próprio jogador ter afirmado que tem muita chance de continuar no Tricolor em 2024, o futuro ainda não está definido. Para o técnico, a permanência do camisa 7 seria a "primeira grande contratação" do clube para a próxima temporada.

"A primeira grande contratação do São Paulo vai ser a permanência do Lucas. Pode contar com um jogador desse nível, a vontade que ele tem, a fome que ele está, o profissionalismo que apresenta. Vai ser fundamental que [a renovação] aconteça. A diretoria tem consciência do que precisará fazer daqui para frente, ainda não iniciamos conversa a respeito de grupos, elencos... Enfim, nada que pontue o ano seguinte até porque nossa preocupação ainda passa a ser totalmente o Campeonato Brasileiro desse ano, mas ele seria fundamental", finalizou.