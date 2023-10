Corinthians x Palmeiras: informações e onde assistir ao Derby pelas semis do Brasileirão sub-17

É hora de Derby decisivo pelo Campeonato Brasileiro sub-17. Nesta terça-feira (10), pelo confronto de ida das semifinais da competição nacional, o Corinthians recebe o Palmeiras às 19h (horário de Brasília) em pleno Parque São Jorge.

Na primeira fase da disputa, o Timão liderou o Grupo A com campanha de 18 pontos, seis vitórias e três derrotas. O Alviverde, por sua vez, ficou na segunda colocação do Grupo B, atrás do São Paulo, com 22 pontos, sete triunfos, um empates e um revés.

Na fase de mata-mata, o Corinthians eliminou o Santos nas quartas de final, enquanto o Palmeiras despachou o Fluminense.