Corinthians faz 6 a 0 no Always Ready e encaminha classificação no mata-mata da Libertadores feminina

O Corinthians goleou a equipe do Always Ready por 6 a 0, nesta segunda-feira, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina. No Estádio Techo, em Bogotá, as Brabas encaminharam vaga no mata-mata do torneio continental.

Com o resultado, o Corinthians chegou à liderança do grupo C, com seis pontos conquistados e um saldo de sete gols. Colo-Colo vem logo atrás, com três unidades, assim como o Libertad Limpeño, terceiro colocado. Com duas derrotas, o Always Ready está na lanterna, zerado.

O Timão abriu o placar aos 17 minutos, com Fernanda, que recebeu passe de Luana Bertolucci e finalizou, de esquerda, no ângulo da goleira Gallego. Aos 25, Millene ampliou para as Brabas, recebendo assistência de Gabi Zanotti e chutando forte com a perna direita. O terceiro e último tento antes do intervalo saiu novamente com a camisa 14, em finalização de fora da área, na "gaveta" da meta boliviana.