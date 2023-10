Corinthians começa semana com folga e terá tempo para recuperar jogadores

Além disso, o período será importante para recuperar fisicamente alguns jogadores que podem desfalcar o Corinthians.

O zagueiro Bruno Méndez saiu ainda na primeira etapa do jogo contra o Flamengo com dores nas costas e deu lugar a Fagner. O uruguaio ainda vai passar por exames mais detalhados para saber a gravidade da lesão.

Além do defensor, o Timão também está apreensivo quanto a Renato Augusto. O meio-campista deixou o último jogo no intervalo e Mano Menezes confirmou depois da partida que o veterano está com um problema na panturrilha.

Gabriel Moscardo, que também foi substituído no duelo com o Flamengo, apresentou desgaste, segundo o treinador.

Com 31 pontos somados, o Corinthians é o atual 13° colocado do Brasileirão e está a apenas quatro do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe ainda tem mais 12 jogos pela frente na competição.

