Corinthians chega a 13 jogos sem perder em casa em meio a sequência ruim fora

Apesar das boas performances dentro de casa, o Corinthians não tem mostrado o mesmo resultado longe de seus domínios. Neste mesmo período, foram 12 partidas fora da Neo Química Arena, com duas vitórias, quatro empates e seis derrotas.

O último triunfo foi no dia 18 de julho, contra o Universitario, do Peru, pela Sul-Americana. Além disso, o Corinthians está em uma sequência de quatro derrotas seguidas como visitante (contra Estudiantes-ARG, Fortaleza [duas vezes] e São Paulo).

Para piorar, as eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, contra São Paulo e Fortaleza, também vieram fora de casa. Contra o Tricolor, o Timão havia vencido na ida, e contra o Leão do Pici apenas empatado.

No seu próximo compromisso, o Corinthians tenta reverter essa situação. O Timão encara o Fluminense no dia 19 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

