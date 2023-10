Com suspenso e possível lesionado, Mano ganha dor de cabeça na zaga do Corinthians

Para os próximos confrontos, o técnico Mano Menezes pode ter uma dor de cabeça para montar o sistema defensivo do Corinthians. Por causa da data Fifa, o Timão só volta a campo agora no dia 19 de outubro, às 21h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã.

Ao final do empate em 1 a 1 contra o Flamengo no último sábado (7), Mano Menezes já tinha ao menos um desfalque certo no sistema defensivo para o próximo compromisso. O zagueiro Lucas Veríssimo tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso no Brasileirão.

Para o lugar do defensor de 28 anos, Mano Menezes tem poucas opções em mãos. O treinador deve optar por Caetano, único zagueiro de origem remanescente que pode fazer dupla com Gil, ou improvisar alguém no setor, como Fábio Santos.