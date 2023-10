Com pausa para data Fifa, Santos planeja descanso e ajustes táticos

Na pausa, o Santos não poderá contar com Miguelito (Bolívia), Tomás Rincón (Venezuela) e Soteldo (Venezuela), convocados para suas respectivas seleções. Em recuperação de lesão na panturrilha, Mendoza pode voltar a ficar à disposição após o período.

A sequência de dias de treinos também será importante para a equipe compreender ainda melhor o plano de jogo do técnico Marcelo Fernandes, que foi efetivado no cargo recentemente e conseguiu bons resultados nos primeiros duelos.

Com a sequência de três vitórias seguidas, o Santos pulou para a 14ª posição no Campeonato Brasileiro. Agora, o Peixe está com 30 pontos, três a mais que o Vasco, primeiro clube no Z4.

