Com Marcelo Fernandes, Santos tem a melhor campanha do Brasileirão no período

? Estava a 4 pontos de sair do Z4 (em 18°) e agora está a 3 pontos fora da zona (em 14°).

?? pic.twitter.com/iD3KHktRVG

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) October 8, 2023

Com Marcelo Fernandes, o Santos marcou oito gols e sofreu apenas três, conforme levantamento do site. Por conta da melhora do desempenho, a equipe foi da 18ª posição, precisando de quatro pontos para sair do Z4, para a 14ª colocação, com três de vantagem para o Vasco, primeiro clube na zona de rebaixamento.

Com a pausa para a data Fifa, o Peixe entra em campo apenas no próximo dia 19, para pegar o RB Bragantino, pela 27ª rodada do Brasileirão. O confronto está marcado para acontecer às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.