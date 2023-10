Com classificações do vôlei e ginástica artística, Brasil tem 105 vagas garantidas em Paris 2024

O último final de semana foi de muitas conquistas para o esporte olímpico brasileiro. Com a vitória de 3 sets a 2 sobre a Itália no Pré-olímpico, no Rio de Janeiro, a Seleção Brasileira masculina de vôlei se classificou para os Jogos Olímpicos. Somadas às últimas cinco vagas conquistadas pela ginástica artística no histórico Campeonato Mundial, que terminou no domingo, o Time Brasil soma agora 105 vagas em Paris 2024.

Atualmente, já são 17 modalidades com atletas brasileiros confirmados nos próximos Jogos Olímpicos. Para o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o objetivo é aumentar este número de vagas nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023, que começam no dia 20 de outubro (sexta-feira). O evento continental distribuirá vagas em 33 modalidades. Serão 21 modalidades com classificações diretas, além de outras 12 com pontuação importante no ranking.