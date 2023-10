Calleri passa por cirurgia no tornozelo e desfalca o São Paulo pelo resto de 2023

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira que o atacante Jonathan Calleri passou por uma artroscopia no tornozelo direito e não jogará mais em 2023. O artilheiro do Tricolor Paulista foi submetido ao procedimento cirúrgico em Buenos Aires, na Argentina, para a retirada de um corpo livre na região.

A cirurgia de Calleri foi acompanhada pelo Dr. Fabio Novi, médico do São Paulo, e teve sucesso. A expectativa é que o atacante, maior goleador da equipe em 2023, com 14 gols, esteja liberado para voltar aos treinamentos com o restante do elenco na pré-temporada de 2024.