Bukayo Saka, do Arsenal, é cortado da seleção inglesa por lesão

Na nota divulgada, foi confirmado que nenhum outro atleta será convocado para substituir Bukayo Saka. A justificativa seria que o treinador Gareth Southgate ainda tem um elenco com 25 jogadores para trabalhar.

Por conta de dores musculares, o atacante inglês também ficou de fora do último jogo do Arsenal, vitória diante do Manchester City, pela Premier League.

An update from the #ThreeLions camp, as @BukayoSaka87 withdraws after being assessed by England's medical team.

Speedy recovery, Bukayo! ?

? England (@England) October 9, 2023