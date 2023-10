Belmonte diz que renovação de Lucas é prioridade no São Paulo e afasta Bruno Henrique

Já no planejamento para 2024, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, falou sobre a possibilidade de novos reforços no clube. Em entrevista ao canal do YouTube do Terra, o dirigente foi questionado sobre a possibilidade da chegada de Bruno Henrique, mas rechaçou uma investida no atleta.

Para Belmonte, a prioridade do Tricolor é conseguir renovar o contrato de Lucas Moura. O atacante de 31 anos tem vínculo só até o fim do ano e ainda não definiu se continuará no Brasil ou se irá para outro mercado.

"É óbvio que o Bruno Henrique é um grande jogador, mas nesse primeiro momento a gente fez uma reunião de planejamento pensando na temporada 2024. Nós não vamos mudar nosso perfil, que é de continuar buscando jogadores que tenham um valor menor, mas que possam render", afirmou.