Corinthians vive escassez e só marcou mais de um gol em um dos últimos 13 jogos

No último sábado (7), o Corinthians empatou com o Flamengo na Neo Química Arena por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Timão chegou a quatro jogos sem vencer na temporada em meio também à eliminação na Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, na semifinal da competição.

No entanto, essa má fase não é tão recente assim e a pouca produtividade ofensiva do time já vem acontecendo há algum tempo. Desde o dia 16 de agosto, data da eliminação na Copa do Brasil contra o São Paulo, o Corinthians disputou 13 partidas e marcou mais de um gol em um jogo apenas em uma ocasião - no empate em 4 a 4 contra o Grêmio, no dia 18 de setembro.