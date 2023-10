Arias lamenta derrota do Fluminense no clássico e prega atenção ao Brasileiro

O Fluminense foi derrotado neste domingo no clássico contra o líder Botafogo por 2 a 0. O resultado acabou com a invencibilidade da equipe no Maracanã no Campeonato Brasileiro.

O meio-campista Jhon Arias lamentou o resultado negativo após uma semana de muita euforia com a classificação para a grande decisão da Libertadores.

"Entramos com vontade de ganhar, sabíamos que seria difícil. Viemos de uma carga emocional grande, mas tivemos uma tarde ruim. Todos fomos abaixo do esperado e perdemos", disse.