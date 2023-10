Após fala de Abel, Fernandes defende méritos do Santos e diz: "Dois a um foi até pouco"

O técnico Marcelo Fernandes, responsável por dar novo fôlego ao Santos no Campeonato Brasileiro, participou da edição deste domingo do programa Mesa Redonda. À TV Gazeta, após declaração do palmeirense Abel Ferreira, o treinador defendeu os méritos do próprio time no clássico.

Na Arena Barueri, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras saiu na frente com Zé Rafael, mas o Santos virou por meio de Tomás Rincón e Marcos Leonardo. Ao comentar os lances do confronto, Abel atribuiu os gols do adversário essencialmente a erros de seu sistema defensivo.

"Os gols que sofremos, com todo respeito ao Santos... Eu já tive a oportunidade de revê-los e foram mais ofertas nossas do que mérito do adversário. Mas parabéns para o Santos. Ganhou, está na luta pela sobrevivência e fez aquilo que não fomos capazes de fazer: marcar dois gols", afirmou.