Após eliminação e derrota no clássico, Palmeiras dá início a período de treinos

"Vou pedir aos jogadores para desligarem a ficha do futebol e desligarem os telefones, mas acho que é impossível. Nem com as minhas filhas eu consigo. Eu chego a tirar o cabo da internet, acordo no outro dia e vejo o cabo conectado de novo", comentou o treinador.

Por esse motivo, o elenco alviverde deve ganhar alguns dias de folga para refrescar a cabeça antes de iniciar a preparação para o jogo contra o Galo.

O Palmeiras ocupa o quarto lugar da tabela, com 44 pontos, e vê a briga pelo título brasileiro cada vez mais longe. Atualmente, faltando 12 rodadas para o término da competição, a distância para o líder Botafogo é de 11 pontos.

