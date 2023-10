Analista de mercado do Palmeiras pede demissão para compor comissão de Tite no Flamengo

Lucas Oliveira pediu demissão do Palmeiras para juntar-se à comissão técnica de Tite ? novo comandante do Flamengo, ainda que não tenha sido anunciado oficialmente pelo clube rubro-negro. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O ex-analista de mercado do Verdão, cargo que ocupava desde 2021, trabalhou junto de Tite na Seleção Brasileira. Na edição de 2022 da Copa do Mundo, no Catar, Lucas Oliveira era observador técnico da comissão chefiada pelo gaúcho.

Alem dele, Fábio Mahseredjian, Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, ídolo do Palmeiras, também irão compor a comissão de Tite no Flamengo.