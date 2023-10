América-MG apresenta nova camisa em apoio à campanha Outubro Rosa

Como parte da campanha e como forma de auxiliar diretamente com a causa, a camisa utilizada por Aguerre será destinada a um leilão, assim como os mantos destinados aos goleiros reservas. Através do site MatchWornShirt, os torcedores poderão fazer lances para obter as relíquias esportivas e contribuir com a ação. Os valores arrecadados serão destinados ao Projeto Pérolas de Minas, grupo mineiro de apoio às mulheres com câncer de mama.

"Estamos orgulhosos de participar desta campanha ao lado da Volt. A nova camisa do América é mais do que apenas um uniforme, é um símbolo de apoio à luta contra o câncer de mama. Juntos, estamos conscientizando a população sobre a importância da prevenção e do tratamento. Nossa solidariedade está estampada em todo o tecido e esperamos que essa ação inspire mais pessoas a se envolverem no Outubro Rosa", comentou Marcus Salum, presidente do América SAF.

As camisas estarão à venda para a torcida a partir do dia 14 de outubro. A peça é assinada pela Volt Sport, fornecedora de material esportivo do clube há duas temporadas e custará R$ 229,99, com desconto para os sócios.