Adversário do Brasil, Uruguai se apresenta para Eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção uruguaia iniciou nesta segunda-feira a preparação para os jogos contra Colômbia e Brasil, ambos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os jogadores começaram a se apresentar já no último sábado.

O jogo contra a seleção colombiana acontece na próxima quinta-feira, no Roberto Melendez Metropolitan Stadium, em Barranquilla. Depois disso, o Uruguai recebe a seleção brasileira no Estádio Centenário, no dia 17 de outubro (terça-feira).

Dos 23 atletas convocados pela seleção uruguaia, cinco atuam no Brasil: Rochet (Internacional), Bruno Méndez (Corinthians), Piquerez (Palmeiras), Canobbio (Athletico-PR) e Arrascaeta (Flamengo).