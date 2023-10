Adriana Silva completa sua sexta maratona major em Chicago e conquista mandala exclusiva

A maratonista olímpica brasileira fez sua primeira major em Berlim, em 2010, prova que ela completou mais uma vez em 2014. Em 2012 ela participou da Maratona de Tóquio, no ano seguinte fez a de Londres, em 2014 a de Boston e a de Nova York ela completou em 2018.

Entre todas as seis majors, a prova de Tóquio foi a que mais marcou sua trajetória, realizada há onze anos. Com o objetivo de conquistar uma vaga para as Olimpíadas de Londres, Adriana não só conseguiu a vaga como também quebrou o recorde sul-americano da maratona feminina, que é dela até hoje, com o tempo de 2:29:17.

"Eu e meu treinador escolhemos correr em Tóquio naquela época por conta do nível técnico da prova que é muito forte. As atletas correm muito bem lá e isso me ajudaria a obter o índice para as Olimpíadas de Londres, que era nosso objetivo na época, e consegui. Além disso, também fui convidada para correr a major de Londres pelo organizador da prova depois do meu desempenho. E o mesmo aconteceu em Londres, depois da prova também fui convidada para correr em Nova York", relembrou Adriana.

Além disso, a atleta brasileira é bicampeã na maratona do Pan-Americano (ouro em Guadalajara-2011 e em Toronto-2015) e participou de dois Jogos Olímpicos, em 2012 em Londres e em 2016 no Rio de Janeiro.