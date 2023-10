ABC x Mirassol: confira onde assistir e informações do jogo pela Série B

Em compromisso válido pela 32ª rodada da Série B, o Mirassol viaja até Natal (RN) para encarar o ABC nesta terça-feira. O jogo acontecerá às 21h30 (de Brasília), no Frasqueirão, e terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Em ascensão na tabela, o Mirassol ainda sonha com uma vaga entre os quatro primeiros para disputar a Série A em 2024. Atualmente, o time do interior de São Paulo ocupa a oitava posição, com 49 pontos. São cinco de diferença para o Guarani, atual quarto colocado.

Para tentar diminuir a diferença para os adversários, os comandados do técnico Mozart precisarão aproveitar o bom momento que o clube vive. O 2 a 0 contra o Londrina na última terça fez com que o Mirassol emplacasse sua terceira vitória seguida, sem sofrer nenhum gol nesta sequência.