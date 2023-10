Vitória perde para o Criciúma e pode ver vantagem na liderança da Série B cair para um ponto

Neste domingo, o Criciúma venceu o Vitória por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hulse, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo e seguraram o resultado, que não é bom para o líder Vitória.

Com o resultado, o Vitória segue na ponta da tabela, com 58 pontos, mas a diferença para o vice-líder pode cair para apenas um ponto em caso de vitória do Sport nesta segunda-feira. O Criciúma é o sétimo colocado, com 51 pontos e se aproxima do G4.

As duas equipes voltam a campo pela 32ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira, o Criciúma enfrenta a Chapecoense Estádio Heriberto Hulse, às 21h30 (de Brasília). No domingo, o Vitória encara o Guarani, no Barradão, às 18h.