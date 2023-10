Veríssimo leva terceiro cartão amarelo e desfalca o Corinthians contra o Fluminense

O Corinthians terá um desfalque importante para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Lucas Veríssimo levou o terceiro cartão amarelo no empate com o Flamengo, no último sábado, na Neo Química Arena, e será baixa para Mano Menezes no compromisso contra o Fluminense.

Veríssimo não é o único problema do Timão no setor defensivo. O uruguaio Bruno Méndez saiu de campo ainda no primeiro tempo com dores na lombar e preocupa o departamento médico do Corinthians.

Sendo assim, caso se confirme a ausência de Méndez, restaria apenas Caetano para formar dupla de zaga com Gil. Outra opção é chamar algum garoto da base.