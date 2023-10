Valencia marca, e Inter vence rival Grêmio pelo Brasileiro após decepção na Libertadores

Neste domingo, o Internacional recebeu o Grêmio no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu pelo placar de 3 a 2. Na primeira vitória após a eliminação na Libertadores e com gol de Enner Valencia, o Inter se redimiu com os torcedores após ganhar do maior rival. Wanderson e Alan Patrick (Colorado) e João Pedro e Suárez (Tricolor) balançaram as redes na partida.

Com o resultado, o Colorado subiu para a 12ª colocação com 32 pontos e abriu boa distância para a zona de rebaixamento, enquanto o Imortal parou na terceira colocação com 44.

Na próxima rodada, que acontece após a parada da Data Fifa, o Internacional visita o Bahia, no dia 18 de outubro (quarta-feira), às 21h30. Já o Grêmio recebe o Athletico-PR, também na quarta, às 19 horas.