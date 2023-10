Tiquinho Soares aborda troca de comando e destaca união no Botafogo: "O grupo está fechado""

O atacante voltou a ser titular depois de começar a partida contra o Goiás no banco. Além da série de resultados ruins, o técnico Bruno Lage barrou o centroavante na última rodada e foi muito criticado pela decisão. O artilheiro entrou no intervalo e fez o gol de empate por 1 a 1, no Nilton Santos.

O clima para o treinador português, então, ficou insustentável. O Botafogo demitiu o técnico e apostou no auxilar Lucio Flavio, que assumiu o time de forma interina. Tiquinho Soares falou sobre a troca de comando e destacou a união do grupo.

"Deixar bem claro que o grupo do Botafogo está fechado, está todo mundo unido. Infelizmente, com o nosso outro treinador (Bruno Lage), a gente não conseguiu o que ele queria, mas temos grandes jogadores e lembrando que pode ser qualquer treinador que vier para cá, o mais importante sempre vai ser o Botafogo. É parabenizar a nossa equipe. Fizemos um grande jogo hoje, diante de um grande adversário, que está na final da Libertadores. É ressaltar a nossa vontade e seguimos juntos", declarou o artilheiro do Brasileirão com 15 gols.

Agora, o Botafogo terá dez dias para treinar com o novo treinador. Por conta da data Fifa, o Fogão volta a campo no dia 18 (quarta-feira), quando enfrenta o América-MG, na Arena Independência, pela 27ª rodada do Brasileirão.