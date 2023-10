Thiago Monteiro vence argentino e Brasil é campeão em Campinas após 10 anos

No set decisivo, mais tensão. O cansaço aparecia e os erros de ambos se somavam, mas longe de fazer o nível do jogo cair. No 5/4, Monteiro manteve a regularidade do fundo da quadra e contou com uma dupla falta para celebrar seu primeiro título em 2023.

"Essa semana vai ficar marcada para sempre na minha memória. O apoio da torcida me fazia arrepiar, especialmente no 3º set. Camilo é um jogador muito sólido e vinha fazendo uma semana excelente, por isso precisava seguir firme nos pontos de maneira a não deixá-lo confortável", analisou Monteiro sobre a partida.

Desde a vitória contra Holger Rune, número 4 do mundo, na Copa Davis, Thiago se mantém invicto no circuito. Exausto após o jogo de 2h55min, o cearense pôde, enfim, saborear o primeiro título de Challenger em casa.

"Com o apoio de um público como este, o mínimo que eu poderia fazer era dar meu máximo dentro de quadra. É uma semana espetacular que coroa o meu trabalho, com o Pablo (Fuentes, seu técnico), meu outro técnico na Argentina, meu psicólogo, minha família, tem todo um time por trás de tudo isso. Isso me ajuda demais a retomar a confiança e seguir os meus objetivos, que primeiramente é voltar ao top 100. Mas, em relação a essa semana, posso dizer: esse título fica aqui no Brasil", finalizou Monteiro.

Nas próximas semanas, Monteiro joga os Challengers de Buenos Aires e Santa Fé e defende o Brasil nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Com o título na Hípica, o cearense deve subir quase 30 posições na lista da ATP, que será atualizada nesta segunda-feira, e voltará a ser o segundo melhor simplista brasileiro, atrás somente de Thiago Wild.

DUPLAS