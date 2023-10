Técnico interino, Mário Jorge analisa empate do Flamengo com o Corinthians: "Nossa construção funcionou bem"

Principal nome do Flamengo contra o Corinthians, Gerson foi substituído aos 18 minutos da etapa final. O meia havia sofrido um pisão no pé esquerdo. Mário Jorge também apontou o impacto da saída dele.

"Gerson é um ponto de equilíbrio para a equipe. Ele pode atuar em várias posições, exercer várias funções dentro da equipe. Ele já mostrou isso em outros momentos. Era um jogador que estava tendo uma condição de controlar a bola quando a gente saindo para construir alguma coisa. Quando a gente o perdeu, a gente perdeu um pouquinho desta referência. Demorou um pouquinho para o Gabi e para o Arrascaeta entrarem um pouquinho no jogo. Depois entraram e a gente conseguiu ter mais chances a partir daí, com Luiz Araújo por um lado e Bruno Henrique pelo outro. Hoje (sábado) a gente não conseguiu representar esses números de chegada ao terço final com finalizações à baliza. Paciência, é seguir em frente", concluiu o técnico interino.

Com expectativa para anunciar o novo técnico - a diretoria busca acertar com Tite, ex-Seleção Brasileira e Corinthians -, o Flamengo só volta a campo no dia 19, quando visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 19 horas (de Brasília), em compromisso válido pela 27ª rodada do Brasileiro. Isso porque o calendário do torneio nacional vai parar para a data Fifa.