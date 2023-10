Suárez lamenta falta de concentração do Grêmio na derrota para o Inter: "Pagamos caro"

???? #Grenal440 #Brasileirão2023 pic.twitter.com/2mpBh66FFa

Esse foi o último Gre-Nal de Suárez, que tem acordo com o Grêmio para deixar o clube no final do ano. O uruguaio tem sofrido com dores principalmente no joelho e está próximo de uma aposentadoria. No entanto, a tendência é que ele ainda não pendure as chuteiras após sair do Tricolor.

