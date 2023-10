Sporting vence Arouca com um a menos e retoma liderança do Português

O Sporting começou o confronto melhor e sendo superior em campo. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o clube mandante chegou ao primeiro gol, com Viktor Gyokeres aproveitando cruzamento da direita e finalizando chapado no canto. No entanto, a equipe da casa sofreu uma perda importante na reta final da etapa inicial, quando Ousmane Diomandé foi expulso aos 42.

Na segunda etapa, com um a mais, o Arouca melhorou e chegou ao empate logo aos sete minutos, quando Rafa Mújica cabeceou firme para o fundo do gol. No entanto, apesar do bom momento dos visitantes, quem passou à frente no placar foi o Sporting, com Hidemasa Morita batendo de primeira de dentro da pequena área, aos 23.

O restante do confronto foi equilibrado entre as duas equipes e o placar permaneceu em 2 a 1 até o apito final. Para complicar ainda mais a missão do Arouca, Rafael Fernandes foi expulso aos 42 minutos e o duelo terminou com dez jogadores de cada lado.