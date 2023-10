Sport x Ponte Preta: confira onde assistir e mais informações sobre o duelo pela Série B

O Sport vem de um empate em 2 a 2 com o Avaí, fora de casa, com gol nos acréscimos que evitou a derrota na Ressacada. Com mais um compromisso em casa, o time de Pernambuco pode ficar ainda mais próximo do acesso à primeira divisão e jogar a elite do futebol brasileiro em 2024.

O Leão pode ter algumas novidades no jogo dessa segunda-feira: o lateral-direito Eduardo e o volante Ronaldo Henrique têm se recuperado de suas respectivas lesões e poder ficar à disposição. A liberação, no entanto, depende do aval do departamento médico e do técnico Enderson Moreira.