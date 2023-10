Santos quebra jejum em clássicos e volta a vencer o Palmeiras após quatro anos

Com três vitórias seguidas, o Alvinegro Praiano pulou para a 14ª posição, com 30 pontos, com três de vantagem para o Vasco, primeiro clube no Z4.

Agora, o Santos terá uma pausa por conta da data Fifa. Os comandados de Marcelo Fernandes voltam a campo no próximo dia 19, para pegar o RB Bragantino, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.