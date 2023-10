Santos provoca Palmeiras com cantor de show no Allianz: "Verdadeiro time da virada"

I feel it coming pic.twitter.com/lorFJGc0k8

? Santos FC (@SantosFC) October 8, 2023

Na Arena Barueri, o Santos está invicto, com seis vitórias e seis empates, com 23 gols marcados e oito sofridos. O estádio foi inaugurado no dia 26 de maio de 2007.

Com o triunfo, o Peixe está na 14ª posição, com 30 pontos, três a mais que o Vasco, primeiro clube na zona de rebaixamento. Por conta da pausa para a data Fifa, o Alvinegro Praiano volta a campo no próximo dia 19, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.