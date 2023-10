Santos ganha clássico contra o Palmeiras de virada e abre três pontos para o Z4 do Brasileirão

O Palmeiras volta a campo apenas daqui a 11 dias. Neste meio de tempo de paralisação por conta da Data Fifa de outubro, o time se prepara para o duelo contra o Atlético-MG, marcado para o próximo dia 19, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Do outro lado, o Santos retorna a campo na mesma data. O Peixe recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, uma hora depois, às 20h.

O jogo

O Palmeiras fez valer o favoritismo e dominou os primeiros minutos do clássico. Logo aos quatro minutos de jogo, Mayke invadiu a área pelo lado direito e rolou para Kevin, que finalizou para o gol, mas a viu a bola explodir em Rony, seu próprio companheiro. O Santos tentava responder por meio de contragolpes.

Com seis minutos, Morelos recebeu com espaço na entrada da área e arriscou, mas o chute saiu fraco. O Verdão voltaria a levar perigo com Endrick, aos 11. O jovem atacante arrancou com velocidade pelo meio e soltou uma pancada com o pé esquerdo, mas a bola bateu no travessão.