Renan Dal Zotto entrega cargo e não é mais técnico da Seleção masculina de vôlei

"É importante a gente olhar um cenário como um todo. A gente que vive o voleibol 24 horas por dia, olhamos hoje e vemos que duas equipes europeias são novas no cenário mundial e já estão classificadas (para as Olímpiadas): Bélgica e Alemanha. Isso é o voleibol. O voleibol está no mundo todo, todo mundo se desenvolvendo no mais alto rendimento, e nós temos que correr atrás, continuar correndo como sempre fizemos para estar sempre entre os melhores", afirmou Renan após o jogo contra o Irã, no último sábado, em entrevista ao SporTV.

Renan Dal Zotto assumiu o comando do Brasil em 2017, depois da saída de Bernardinho. Treinando a equipe, o técnico teve altos e baixos, mas conquistou quatro títulos. No ano em que assumiu, venceu a Copa dos Campeões. Em 2017 e 2019, levou o Brasil ao título do Campeonato Sul-Americano.

Seu último troféu com a Seleção foi a Liga das Nações, em 2021. No entanto, o treinador pegou Covid-19 e teve de ficar afastado por mais de um mês. Quem comandou a equipe durante os jogos foi seu auxiliar técnico, Carlos Schwanke.