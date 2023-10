Rebeca Andrade e Flávia Saraiva garantem prata e bronze para o Brasil no solo do Mundial de ginástica

O Brasil conquistou mais duas medalhas neste domingo no Mundial de ginástica artística, em Antuérpia. Rebeca Andrade e Flávia Saraiva garantiram prata e bronze no solo após pontuarem 14,500 e 13,966. A norte-americana Simone Biles, com 14,633, faturou o ouro. É a primeira vez na história que duas ginastas do mesmo país ficam no mesmo pódio.

Esse é o primeiro pódio de Flávia na Bélgica, enquanto Rebeca conquistou medalhas em todas provas que participou, chegando à sua quinta nesta edição. A romena Sabrina Maneca-Voinea entrou com pedido de revisão de sua nota, que foi acatado mas a pontuação não foi alterada, mantendo-a no quarto lugar e confirmando o duplo pódio para as brasileiras.

Rebeca Andrade chegou à sua nona medalha da carreira em Mundiais pelo Brasil. Já Flávia Saraiva enfim conseguiu faturar seu primeiro pódio após ter batido na trave no Mundial de 2019, quando copou o quarto lugar. A ginasta superou uma cirurgia no pé no ano passado e participou de um momento histórico para seu país na ginástica artística.