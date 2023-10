Rebeca Andrade e Flávia Saraiva exaltam conquistas do Brasil no Mundial de ginástica e agradecem apoio: "Base de tudo é o trabalho"

O Brasil conquistou mais duas medalhas neste domingo no Mundial de ginástica artística, em Antuérpia, na Bélgica. Rebeca Andrade e Flávia Saraiva garantiram prata e bronze no solo após pontuarem 14,500 e 13,966. A norte-americana Simone Biles, com 14,633, faturou o ouro.

É a primeira vez na história que duas ginastas do mesmo país ficam no mesmo pódio. Após a grande conquista da nação brasileira, Rebeca destacou que nada disso teria sido conquistado sem esforço e ressaltou a força do trabalho duro.

"Eu acho que cada geração que passou mostrou para a gente que era possível, e hoje estar nessa geração, com essas meninas, ter conquistado tudo isso, além de ser inédito, é algo que traz muita honra e orgulho para a gente. É muita luta, muito trabalho. Se isso não estivesse sendo feito a gente não estaria aqui conquistando tantas coisas. A base de tudo isso é o trabalho de tantas pessoas boas que ajudaram e a gente continuou acreditando. É deixar de ser um sonho, virar um objetivo, chegar aqui e fazer acontecer. Não foi fácil, mas a gente conseguiu", afirmou em entrevista ao SporTV.