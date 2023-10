Rebeca Andrade conquista medalha de bronze na trave no Mundial de ginástica artística, na Bélgica

Na manhã deste domingo, Rebeca Andrade continuou escrevendo seu nome no Mundial de Ginástica Artística, em Antuérpia, na Bélgica. A ginasta conquistou a medalha de bronze na trave e chegou a sua quarta medalha na competição. Com isso, também atingiu um grande feito: possui pódios em todas as provas que disputou em Mundiais.

Na grande final, Rebeca teve um bom desempenho, apesar de ter se desequilibrado algumas vezes durante sua apresentação na trave. Ela ficou com a nota de 14,300 e acabou em terceiro lugar, atrás da norte-americana Simone Biles (14,800) e da chinesa Yaqin Zhou, que teve 14,700.

Esta é a quarta medalha que Rebeca Andrade ganhou neste Mundial em Antuérpia. Na última quarta-feira, a brasileira conquistou a prata inédita junto com a equipe do Brasil. Já na sexta-feira, ficou com o segundo lugar no individual geral, atrás apenas de Biles.