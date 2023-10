Queniano vence Maratona de Chicago e estabelece novo recorde mundial

Kelvin Kiptum takes more than 30 seconds off Eliud Kipchoge's world record with Sifan Hassan becoming the second-fastest woman in history.

O recorde anterior era de 2h01min09s, do seu compatriota Eliud Kipchoge, em Berlim, em 2022. Desde então, Kiptum chegou muito perto de bater a marca algumas vezes.

Em dezembro do ano passado, pela sua estreia em maratonas, o atleta completou a Maratona de Valência em 2h01min53s. Cinco meses depois, o corredor melhorou ainda mais seu desempenho e completou a Maratona de Londres em 2h01min25s, segundo melhor tempo em maratonas até então.