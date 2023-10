PSG vence o Rennes fora de casa e se aproxima dos líderes da Ligue 1

Neste domingo, o Paris Saint-Germain visitou o Rennes pela oitava rodada do Campeonato Francês e venceu o duelo por 3 a 1. Vitinha, Hakimi e Kolo Muani marcaram para os parisiense, enquanto Gouiri diminuiu para os mandantes.

Com o resultado, o PSG sobe para a terceira colocação e tem 15 pontos somados. Com isso, o time comandado por Luis Enrique fica apenas a dois pontos do líder Monaco. Já o Rennes fica com 11 pontos conquistados e estaciona na oitava posição.

O próximo compromisso do PSG será diante do Strasbourg em casa no dia 21 de outubro, às 12 horas (de Brasília), pela Ligue 1. Também no Francês, o Rennes vai enfrentar o Lorient no dia 22 de outubro, às 8 horas, fora de casa.