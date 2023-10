Palmeiras goleia o São Paulo e se classifica à semifinal do Paulista sub-15

O Palmeiras já disputou 22 partidas desde o início da competição de base, obtendo 17 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. No total, foram 59 gols marcados e dez sofridos. O artilheiro do time no torneio é o atacante Lucas Gabriel, com 14 tentos.

Atual campeão estadual, o Verdão vai em busca do seu 11º título do Paulistão sub-15. No ano passado, as Crias da Academia levaram o troféu ao bater o São Paulo na decisão, nos pênaltis.