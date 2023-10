Palmeiras ficou 12 jogos sem perder depois da queda na semifinal da Libertadores em 2022

O Palmeiras foi eliminado pela segunda temporada seguida na semifinal da Libertadores ao perder nos pênaltis para o Boca Juniors. No entanto, isso não necessariamente significa um fim melancólico para o ano do Verdão, que terminou 2022 com chave de ouro. Após ser eliminado para o Athletico-PR na competição continental, a equipe de Abel Ferreira engatou uma sequência de 12 jogos sem perder.

Logo de cara após a queda, o Palmeiras emendou cinco vitórias seguidas, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos. Nesta sequência, o Verdão encarou um clássico contra o Santos, como vai ocorrer neste domingo às 16 horas (de Brasília), e venceu o Peixe por 1 a 0 em casa. Além disso, o Alviverde passou por cima de Juventude, Atlético-MG, Botafogo e Coritiba.

A boa arrancada do Palmeiras não parou por ali. O clube ainda engatou mais sete jogos sem derrotas, o que foi o suficiente para garantir o título do Campeonato Brasileiro na 35ª rodada, quando o vice-líder Internacional foi derrotado pelo América-MG. No mesmo dia, o Verdão goleou o Fortaleza por 4 a 0.