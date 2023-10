Organizada do Palmeiras protesta contra Leila e Barros antes de clássico contra o Santos

A principal torcida organizada do Palmeiras, Mancha Verde, protestou contra a diretoria do clube minutos antes do clássico diante do Santos, neste domingo, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. Os principais alvos foram a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros.

Os torcedores pediram a saída de Barros e também criticaram a gestão de Leila. Os principais cânticos foram: "Ô, Barros, vai se f**, meu Palmeiras não precisa de você", "Leila, incompentente, pegou o Palmeiras pra brincar de presidente", "Ô, Leila, quebra meu galho, pega o avião e vai pra casa do c**" e "Vergonha, vergonha, vergonha, diretoria sem vergonha".

Não é de hoje que a relação entre Leila e a torcida organizada do Verdão é conturbada. Em meados de março do ano passado, as partes chegaram a romper a parceria, que rendia apoio político e financeiro, envolvendo inclusive a escola de samba. Após ser eleita, porém, a presidente não conseguiu manter essa proximidade e coleciona conflitos com os organizados.