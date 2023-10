Napoli perde da Fiorentina e sai do G4 do Campeonato Italiano

Neste domingo, o Napoli foi derrotado, por 3 a 1, pela Fiorentina, pela nona rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Diego Armando Maradona. Com este resultado, os atuais campeões da Serie A permanecem com 14 pontos, saem do G4 e caem para a quinta posição. A Fiorentina, por sua vez, sobe para quarto lugar, com 17 pontos.

Napoli volta a campo no dia 21 de outubro (sábado) para enfrentar o Hellas Verona, às 10 horas (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Italiano. A Fiorentina enfrenta o Empoli, na segunda-feira, dia 23, às 15h45.

Logo aos seis minutos do primeiro tempo, o Napoli teve chance com Di Lorenzo, que mandou por cima do gol após passe de Matteo Politano. A Fiorentina respondeu rápido e não desperdiçou a chance de abrir o placar. Brekalo aproveitou o rebote na área e mandou no canto de Meret.